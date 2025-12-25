今朝25日、東京・池袋のサンシャイン60からは霧の中に浮かぶ東京スカイツリーの姿が見られました。雲の切れ間からは朝日がのぞき、幻想的な朝の風景となりました。今朝25日の東京霧の中に浮かぶスカイツリー今朝25日の関東は、雨のやんだ所が多くなりました。所々で霧が出ました。東京・池袋のサンシャイン60からは霧の中に浮かぶ東京スカイツリーの姿が見られました。雲の切れ間からは朝日がのぞき、幻想的な朝の風景となりまし