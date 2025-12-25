東京金小幅安昨日レンジ内の推移 東京時間10:33現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝23048.00（-104.00-0.45%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 休場 ※東京金先物は5分程度の遅れ