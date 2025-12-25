ロボタクシー事業を展開するWaymoが、サンフランシスコで発生した大規模停電時に多数の車両が立ち往生した一件についての説明を行いました。Autonomously navigating the real world: lessons from the PG&E outagehttps://waymo.com/blog/2025/12/autonomously-navigating-the-real-worldWaymo explains why its robotaxis got stuck during the SF blackout | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/12/24/waymo-explains-w