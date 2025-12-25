通貨オプションボラティリティー ドル円１週間８．１%前後 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.114.227.034.51 1MO8.605.127.365.58 3MO9.005.607.726.29 6MO9.215.818.046.75 9MO9.345.978.287.06 1YR9.416.208.447.32 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.035.785.51 1MO7.777.466.38