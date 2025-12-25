12月23日、JリーグはJ1「FC町田ゼルビア」の黒田剛監督（55）にけん責処分を下した。Jリーグが裁定委員会に諮問の上、認定した事実によれば、黒田監督は2023年頃から自らの意向に従わない選手に対し、「造反者」といった趣旨の発言をしたり、特定のコーチを大声で怒鳴る、懇親会でスタッフに暴言を投げつけるなどの言動が見られたという。何より、それが発覚した後も行為を否定し、反省の姿勢が見られなかったばかりか、チームの