12月25日と言えばクリスマスである。一方で、新聞やテレビなど、各メディアにある「今日は何の日？」コーナーでは、雑学として、以下のように紹介されることが多い。〈「およげ！たいやきくん」の発売日（1975年12月25日発売）〉「およげ！たいやきくん」は、シングルレコード（ドーナツ盤）として450万枚以上を出荷し、未だに歴代シングル売上ランキングにおいて1位に輝く、昭和世代にとっては圧倒的に有名な曲である（※1）。