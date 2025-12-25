【新華社フフホト12月25日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド後旗の草原にある大壩口ダムにこのほど、アカツクシガモの大群が飛来した。優雅に舞う精霊のような鳥たちは、凍結前の水面で戯れながら餌を探し、日光を浴びて自由に過ごし、冬の草原に生き生きとした息吹を添えている。（記者/李雲平）