◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）１戦１勝ながら、その勝ちっぷりで注目を集めていたラヴェニュー（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）が回避することが１２月２５日、決まった。同日朝に発熱したため。管理する友道調教師が明らかにした。同馬は前日に栗東・坂路で最終追い切りを終えたが、２５日朝に３９度近い熱が出ていた。「カイバを食べ、普段と様子も変わり