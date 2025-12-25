【新華社ウルムチ12月25日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州伊寧（グルジャ）市内の公園で最近、枝いっぱいに赤い実をつけたスイカズラを目当てに、キレンジャクの群れが飛来している。キレンジャクは毎日群れをなしてやって来ては、交互に枝に止まって実をついばみ戯れ、冬の公園に活気をもたらしている。（記者/丁磊）