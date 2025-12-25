¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Æ¥£¥½¡ÊTISSOT¡Ë¤«¤é¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Î50¼þÇ¯µ­Ç°¥â¥Ç¥ë¡ÖTISSOT PRX ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼ 50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢À¤³¦¸ÂÄê1975ËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ·×¤Î³Æ½ê¤Ë¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤Î¹ï°õ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ15Ëü3450±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£¥½¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÈ¯Çä¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤