中国は日本時間2025年12月23日に、新型ロケット「長征12号A」の初打ち上げを実施しました。ロケット2段目の軌道投入成功および1段目の回収失敗を、CNSA＝中国国家航天局やCASC＝中国航天科技集団が報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征12号A（初飛行）ロケット：長征12号A（Long March 12A）打ち上げ日時：日本時間 2025年12月23日11時00分発射場：東風商業宇宙イノベーション実験区（中国）