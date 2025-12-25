２４日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、大人気企画「名探偵津田」の完結編を放送。医者役で登場したザ・たっちのたくやが、Ｘで反応した。たくやは、現代で劇団ひとりの実家・江田島家の主治医として登場。江田島家の主人で、ひとりの父が殺害されたときには、１人だけ「アリバイがある」などと主張。庭でゴルフの素振りをしている姿が防犯カメラ映像に残っていたが、あまりにもわざとらしく、ネットでは実