旦那さんの行動に不審な点があったり、今までとは違うことをやり始めたりすると、不倫を疑ってしまいますよね。特に身だしなみに関しての変化は、誰かに見せることが目的の場合が多いので、不倫の可能性が高いでしょう。今回は、夫が新調した下着の値段を知って妻が不倫を疑った話をご紹介いたします。高級ブランドの下着「ある日、夫の洗濯物を畳んでいたら下着が新しくなっていたんです。いつもは私が買ってきた3枚セットの下着