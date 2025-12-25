二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。2026年の年明け早々、『ニカゲーム新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜』と題した約2時間のスペシャル回が放送される。いつものスタジオセットを飛び出し、二階堂・ケムリ・猪俣の3人は指定された遊園地へ。楽しい遊園地ロケかと思いきや、そこは“賢くならないと