デジタルグリッドが底堅い。この日、南国殖産（鹿児島市）が出資する九州おひさま発電が所有する２カ所の太陽光発電所について、需給管理を行うと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。これまで同発電所はＦＩＴ（固定価格買取制度）で稼働していたが、発電事業者が卸電力市場などで売電をした際に、価格に対して補助額を上乗せされるＦＩＰ制度（フィードインプレミアム）に移行し、蓄電池を併設した発電所とし