株式会社JTBパブリッシングが、2025年12月22日に『るるぶ桃太郎電鉄２』を発売。ゲームに登場する“物件”のモデルを徹底ガイドしており、47都道府県・約300スポット掲載というボリューム満点の内容に注目が集まっている。【画像】ヒショッチなど『桃鉄２』内に登場する名物怪獣も誌面に登場！■『るるぶ桃太郎電鉄２』とは？プレーヤーが会社の社長となり、各地をめぐって物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指す大人気すごろ