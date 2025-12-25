警察官を装う手口の特殊詐欺で、先月８０代の女性からキャッシュカードをだましとり、現金１００万円を引き出したとして、鮭川村の介護士の５３歳の女が逮捕されました。 詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは、鮭川村京塚の介護士の女（５３）です。 女は先月、警察官を装う手口で寒河江市に住む８０代の女性からキャッシュカードをだましとり、ＡＴＭから現金１００万円を引き出し盗んだ疑いがもたれています。 犯行