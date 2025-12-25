韓国で、外出制限時間帯に数回にわたり無断外出をした児童性犯罪者チョ・ドゥスン（73）に懲役2年が求刑された。【画像】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件12月24日、法曹界によると、検察は水原（スウォン）地裁安山（アンサン）支院・刑事1部（アン・ヒョスン部長判事）の審理で行われたチョ・ドゥスンの電子装置装着などに関する法律違反などの容疑事件の結審公判で、懲役2年とともに治療監護を言い