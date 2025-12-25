【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISIAが、スペシャルライブ『MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA』を開催。珠玉のクリスマスナンバーが聖夜を華やかに彩ったライブのレポートが到着した。 ■「開催できて本当にうれしいです！」 クリスマスの煌びやかなムードが、よりいっそう引き立って見える横浜・みなとみらいにある「ぴあアリーナMM」を舞台に、12月23日・24日の2日間にわたって開催さ