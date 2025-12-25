25日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝155円83銭前後と、前日午後5時時点に比べ1銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円44銭前後と19銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース