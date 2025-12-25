25日早朝、大分県豊後大野市で車同士の衝突事故があり、軽ワゴン車を運転していた男性がけがをしました。相手の車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 【写真を見る】見通し良い直線道路でひき逃げ事件軽ワゴンの男性負傷、相手車両は逃走大分・豊後大野市 25日午前4時半前、豊後大野市三重町の県道519号で「事故を起こした車が停まっている」と通行人から110番通報がありました。 警察が駆