調査会社のインテージは25日、「年末年始」に関する調査結果を公開した。年末年始の帰省や国内旅行にかける予算は1人あたり平均4万7871円で、去年に比べ微増した。一方で「旅行や帰省の予定はない」と回答した人は60.2％と去年に比べ3.8ポイント増えた。なかでも「帰省の予定」は全体で14.4％と2年連続で減っていて、特に20〜50代での減少が顕著で、特に30代は2023年と比べると減少幅は10ポイントに迫っている。年末年始の予算が増