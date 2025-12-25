俳優石原良純（63）は、24日夜に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー2025年をザワつかせたニュース100連発！！」に出演。「ミスタープロ野球」といわれた長嶋茂雄さんを今年6月に亡くしたタレント長嶋一茂（59）が語る心境に、強い共感の意思を示した。MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一に、茂雄さんが亡くなってから半年がたった心境を問われた一茂は「実感がまだないというかね。つい、この間のこととも言えないし