現在のベルーナドームが、この世に生まれ出る以前の話です。私は当時としては、画期的な新球場である「西武球場」の建設計画に深く関わりました。とはいっても当時はまだ、西武グループがＮＰＢ球団を持つ未来は、誰にも知られてはいませんでした。ですが、私はこの計画にゴーサインを出した時点で国土計画の堤義明社長は、将来的にプロ球団を持つのだろうと直感していました。狭山丘陵を切り開いて建設した西武球場はグラウン