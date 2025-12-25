米スポーツ専門局ＮＥＳＮ（電子版）は２４日（日本時間２５日）、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）の５年契約の４年目となる来季について「２０２６年のレッドソックスでの役割は依然として謎に包まれている」と報じた。チームは今オフ、トレードを中心にロースター再編を進めてきたが、その中で吉田の役割はいまだ明確になっていない。吉田は主にＤＨを務めてきたが、来季は同ポジションを複数の選手と争う可能性があ