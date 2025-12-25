『女子アナ30歳定年説』は根強い！？「年内のオンエアをもって、この『耳金』を含めてすべての番組を卒業して退社することを決断しました」12月５日、TBSの良原安美アナ（30）が、アシスタントを務める同局ラジオ『今田耕司のお耳拝借！金曜日』に生出演し、同局を退社すると発表した。その理由について、「今年で30歳、節目の感覚で」「自分のキャリアと向き合って」などと話し、今後は、「別のチャレンジをしつつ、おいおい発