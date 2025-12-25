毎年恒例のイルミネーション装飾に追われる、筆者の友人Hさん。気が重い作業の中でしたが、思わぬ“助っ人”が現れたことで、心がふっとほどける瞬間が訪れました。その年のイルミネーションはいつもより少しだけ輝いて見えたそうです。 毎年やってくる“脚立の季節” 年末が近づくと、やってくる恒例行事。義母の強い希望によるイルミネーションの飾りつけです。義父は他界し、夫は単身赴任中。家の屋根に