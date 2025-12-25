もうまもなく終わりを迎える2025年。55年ぶりとなる大阪での万国博覧会に日本中が熱狂し、憲政史上初となる女性総理が誕生するといったかつてない激動の1年となった。そこで、本誌が目撃してきた2025年のスクープのなかで、とりわけ反響の大きかったものを今一度紹介する。昨年12月に、過去に起こした元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルが報じられ、またたく間に出演番組の休止などの措置が取られた国民的スターの中居正