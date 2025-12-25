「現代用語の基礎知識選2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」の年間大賞は高市早苗首相による「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれて話題になったが、この大賞を含むトップ10には「国宝（観た）」「ミャクミャク」などと共に「戦後80年／昭和100年」がランクイン。1926年の昭和元年から数えて2025年は100年目ということで「昭和カルチャー」にちなんだ様々な催しが各地で行われ