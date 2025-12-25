世の中が不安定になるとスピリチュアルなど占い番組がはやるというが、最近話題になっているのが占い師による「洗脳」被害について明かした小阪由佳（40）だろう。【もっと読む】元グラドル小阪由佳が自伝本で約2年に及ぶ“洗脳”を語る「解けてから15年間は…」19歳のときに「ミスマガジングランプリ」を受賞しブレークした小阪だったが、23、24歳の頃、ある占い師との番組共演をきっかけに2009年ごろからブログの削除や、激