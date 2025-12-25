トーシンコーポレーションより、新たな緑化ソリューションとなる緑化パネル「TLCスムース」が登場。2025年12月1日より販売が開始されたこの製品は、都市部の様々な空間に自然の緑を取り入れられるよう設計された、シンプルで機能的な屋外用緑化パネルです。 トーシンコーポレーション 緑化パネル「TLCスムース」 発売日：2025年12月1日用途：オフィスビル、商業施設、ショップ、エントランス、テラス、レストラン