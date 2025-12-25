食楽web ●冬の旬の食材「たらこ、明太子」。その栄養価とおいしく味わうレシピ3品をご紹介！ ごはんのお供として親しまれている“たらこ、明太子”。通年で手に入る食品なので、旬を意識する機会は少ないかもしれませんが、もちろん両者にも旬はあります。 というのも、明太子やたらこが取れるスケソウダラは、冬に産卵期を迎えます。そのため、この時期に採れる卵で仕込んだたらこや明太子はご馳走といえます。 北海道産な