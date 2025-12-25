お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが２５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演した。番組では今月２８日午前９時５４分から同局で「報道の日」を放送することを紹介。松井は番組のみどころをＰＲした。ＭＣを務めるタレントの恵俊彰から「松井さん今年一番気になった？いろんなニュースありましたけど」と聞かれ「今年一番気になったニュースは、どうしてもオンラインカジノですね…すみ