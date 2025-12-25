回転寿司チェーン「くら寿司」が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーション！くら寿司オリジナルデザイングッズやメニューが登場するほか、「シナモロール」の恵方巻も予約受付が開始されます☆ くら寿司 サンリオ「シナモロール」コラボキャンペーン  開催期間：2026年1月9日（金）〜2月3日（火）開催店舗：全国のくら寿司店舗 くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズが