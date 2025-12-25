ウクライナの和平をめぐり、アメリカとウクライナが協議を進めている20項目の計画に対し、ロシア側が大幅な修正を求める方針であると報じられました。アメリカのブルームバーグ通信は24日、ロシア政府関係者の話として、アメリカとウクライナが協議を進めている和平計画について、ロシアにとって重要な条項が欠けているほか、多くの課題に対応できていないとして、大幅な修正を求める方針であると報じました。具体的には、▼ロシア