２０２４年１月に発生した日本航空機と海上保安庁機の羽田空港衝突事故を巡り、運輸安全委員会は２５日午前、調査の経過報告書を公表した。管制官に滑走路への誤進入を検知して知らせるシステムが有効活用されなかった点について、過去の航空事故との「共通点」を新たに指摘。これまでの原因分析なども踏まえ、今後、再発防止・被害軽減策をまとめる。運輸安全委が最終的な調査報告の前に２回の経過報告書を公表したのは初めて