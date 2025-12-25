ロッテは２５日、横山陸人投手が選手会長に就任することを発表した。横山は「正直、自分が選手会長をやらせていただけるような日が来るなんて思ってもいなかったです。選手会長ということでマリーンズの選手の代表のような立場になるので、それに恥じないような行動、発言が出来る人間になりたいと思います」とコメントした。