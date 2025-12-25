大きなツリーほど撮りにくいものないよね。 漫画だとニコニコさせちゃったけど、よく見たらふたりとも浮かない顔してるな。笑 そしてこれが翌年の写真。 背景に惑わされない分、犬たちにフォーカス出来ました！お気に入りの写真です♪ それでもおっきなツリーやクリスマスのディスプレイにはテンションが上がります。そこにクリスマスの衣装を着た犬たちを座らせたら…想像するだけで可愛い！この時期し