ラー麺ずんどう屋を運営するトリドールホールディングスは、「ZUNDO-YA Gandaria City Mall」を11月27日にオープンした。インドネシアでの初号店となる。メニューは全てハラール認証を取得し、「シルキー鶏白湯ラーメン」「鶏清湯ラーメン」「リッチキノコラーメン」の3種のスープを用意。自家製麺と組み合わせて提供する。ずんどう屋は、国内108店舗と上海5店舗を展開しており、今回で海外6店舗目となる。インドネシア展開は、同