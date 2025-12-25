AIアクセラレータを開発する半導体企業のGroqが、Groqの推論技術に関してNVIDIAと非独占ライセンス契約を締結したと発表しました。この契約の一貫として、Groqの創設者兼CEOであるジョナサン・ロス氏やサニー・マドラ社長をはじめとするGroqの主要幹部はNVIDIAに合流します。Groq and Nvidia Enter Non-Exclusive Inference Technology Licensing Agreement to Accelerate AI Inference at Global Scale | Groq is fast, low cost