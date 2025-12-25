屋内型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」＝2024年2月、東京・お台場マーケティング会社の刀（大阪市）は25日、東京・お台場の屋内型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」の営業を来年2月28日に終了すると発表した。物語の世界に入り込む「没入感」を楽しめるのが売りだったが、2024年3月の開館から2年で閉鎖する。22年に閉館した商業施設「ヴィーナスフォート」の建物内にオープンした。来場客の需要に応じて内容