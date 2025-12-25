石川県知事選の推薦証交付式で、色紙を現職の馳浩氏（左から2人目）に手渡す高市首相＝25日午前、東京・永田町の党本部高市早苗首相（自民党総裁）は25日、任期満了に伴う石川県知事選（来年2月19日告示、3月8日投開票）で再選を目指す現職馳浩氏（64）と党本部で会い、推薦証を手渡した。知事選に出馬を表明している前金沢市長の山野之義氏（63）からも推薦願が出ていたが、自民は馳氏の推薦を決めた。両氏はいずれも自民系で