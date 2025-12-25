千鳥のノブが２４日深夜放送の日本テレビ系日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜１時間ＳＰ」に出演。バラエティー番組で『殺すぞテメエ』と逆ギレされた大物歌手の実名を告白した。この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」の第３弾として、ゴールデン、深夜、ローカルで計６本でＭＣを務めるノブが登場した。ブルドッグのヒカル（声は伊集院光）から「地雷がどこにあるのか分からない人っています？