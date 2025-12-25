元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）は、24日夜に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー2025年をザワつかせたニュース100連発！！」に出演。今年6月3日に、「ミスタープロ野球」といわれた父長嶋茂雄さんが89歳で亡くなってから半年となり、現在の心境を語る様子が放送された。一茂は、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一から「お父さまが亡くなられて半年たちました」と語りかけられると、「もうそんなにたった