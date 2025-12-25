ダコタ・ジョンソン、クリス・エヴァンス、ペドロ・パスカルの豪華共演による、『パスト ライブス／再会』（2023）のA24製作×セリーヌ・ソン監督最新作『Materialists（原題）』が、邦題『マテリアリスト 結婚の条件』として、2026年初夏に日本公開されることが決定した。 最先端の街ニューヨークでは、婚活も日々進化を遂げている。結婚相談所で「天性の婚活カウンセラー」と絶賛されるルーシ