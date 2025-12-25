SBペイメントサービスは12月24日、実店舗におけるキャッシュレス決済および現金払いの利用実態に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年11月12日〜12月3日、1年以内に実店舗でキャッシュレス決済を利用した10〜90代の男女3,051人を対象にインターネットで行われた。○キャッシュレス決済派は全体で72.7%【地方別】現金とキャッシュレス決済の利用頻度実店舗で、現金とキャッシュレス決済がどちらも使える場合に、現金