aespa¡¦¥¸¥¼¥ë¤Î¡ÈÈ¿±þ¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤­¤Î¤³±À¡É¤ÇÈ¿ÂÐ½ðÌ¾14Ëü·ïÄ¶¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤ÎaespaÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢12·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñºÇÂçµé¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖMMA¡Ê¥á¥í¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡×¤Î°ìËë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¸¥¼¥ë¤¬µÓ¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤´¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°ìÉô¤«¤é¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê