BTSのJIMINとJUNG KOOKの2人旅を描いたバラエティ番組が、たくさんの笑いと深い余韻を残して幕を下ろした。【話題】JIMIN、SNS投稿“全消去”…ハッキング説も12月24日午後5時、Disney+オリジナルシリーズ『Are You Sure?!』シーズン2の第7話・第8話が公開された。今回のエピソードでは、華やかな夜景で知られるベトナム・ダナンを舞台に、2人が12日間の友情旅行を締めくくる様子が描かれた。前回の放送でスイスからベトナムに到着