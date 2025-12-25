BTSのJIMINがSNSの投稿を全削除した後に復帰し、ハッキング説まで呼んだ背景について自ら明らかにした。【写真】「色気爆発」JIMINの“ベッド寝そべり”SHOTJIMINは12月25日、ファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse」を通じて「ようやくインスタが開いた」と近況を伝えた。続けて「パスワードだけを8回変えた。最初から新しくやってみようと思って、きれいに一度消してみた」と説明した。（写真＝JIMIN Instagram）JI