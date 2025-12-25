岡山北警察署 24日、岡山県吉備中央町の町道で、高齢の男性が運転する軽四自動車が道路沿いの川に転落し、男性はまもなく死亡しました。 亡くなったのは吉備中央町納地の農業の男性(79)です。 警察によりますと、24日午後7時10分ごろ、目撃者から消防に通報がありました。男性は救助されましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。溺死だということです。 男性が落ちた場所は、川底から道路まで高さ約3m、幅は約5